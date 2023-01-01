الخارجية الأميركية: لن نستبق حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة

سما / وكالات /

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لن تستبق الحكم الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية بشأن غزة الجمعة، لكنها تتوقع من إسرائيل الامتثال للقانون الدولي.

وأضافت الخارجية الأميركية أن على إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أنها تأمل أن تجري إسرائيل تحقيقا سريعا وشاملا بشأن استشهاد الفلسطيني الأميركي الذي استشهد في الضفة.

وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل، بشأن انتهاكات من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.