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حزب الله يثير قلق وحيرة “تل أبيب” بعد قصفه مواقع إسرائيلية بقذائف فسفورية إسرائيلية..

الجمعة 26 يناير 2024 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يثير قلق وحيرة “تل أبيب” بعد قصفه مواقع إسرائيلية بقذائف فسفورية إسرائيلية..



القدس المحتلة / سما/

قالت هيئة البث العبرية، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي يحقق في كيفية وصول ذخائر تخصّه إلى “حزب الله” اللبناني، بعد عثوره على قذيفتين فسفوريتين قرب بلدة المطلة (شمال) أطلقهما الحزب الأسبوع الماضي.
وقالت الهيئة (رسمية): “يبدو أن قذيفتي الهاون اللتين انفجرتا الأسبوع الماضي قرب بلدة المطلة كانتا قذائف فوسفورية تابعة للجيش الإسرائيلي، وسقطت في أيدي حزب الله”.
ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله إن “خبراء متفجرات وصلوا إلى المكان للاطلاع على بقايا القذيفتين”.
وبحسب الخبراء “تشير التقديرات إلى أنه من المحتمل أن تكون القذيفتان من الذخائر الحربية الإسرائيلية القديمة، وقد تم إخراج هذا النوع من الذخائر من الخدمة”.

وأضافت الهيئة أنه “مع ذلك، فإن الحادث لا يزال قيد التحقيق”.
كما أشارت إلى أنه “بعد سقوط القذيفتين في شارع البلدة (المطلة)، تسببت في اشتعال النيران والتهمت أيضًا جزءًا من الطريق الذي سقطت فيه”.
وقالت: “رأى مجلس محلي المطلّة أن هذه القذائف تحتوي على مادة فوسفورية بهدف زيادة الأضرار بالمدنيين”.
وأضافت الهيئة العبرية: “إذا كان هذا صحيحًا، فهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله سلاحًا يحتوي على الفوسفور”.
ولم يؤكد “حزب الله” الادعاءات الإسرائيلية حتى الساعة 8:30 (ت.غ).
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الحدود مع لبنان توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بينهم مدنيون.

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