عضوة كنيست: الشخص الأول المسؤول عن استهداف أمن "إسرائيل" هو رئيس "الشاباك"

القدس المحتلة/سما/

اتهمت برلمانية إسرائيلية، اليوم الخميس، رونين بار، رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي باعتباره الشخص الأول المسؤول عن استهداف أمن "إسرئايل".



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن تالي غوتليب، عضوة الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، أن الشخص الأول المسؤول عن استهداف أمن وسلامة إسرائيل هو رئيس الشاباك".

وفي السياق نفسه، قال مسؤول إسرائيلي، إن "إسرائيل تقيم منطقة عازلة بطول غزة وبعمق كيلومتر واحد داخل القطاع"، وبحسب تقرير لوسائل إعلام أمريكية، فإن "المشروع يمثل مصدرا لإحباط متزايد للمسؤولين الأمريكيين الذين يقولون إنهم عبروا لأول مرة عن معارضتهم لمثل هذه الخطط بعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة، وراقبوا بقلق متزايد استمرار إسرائيل في المضي قدما في مشروع المنطقة العازلة.



وأشار التقرير، نقلًا عن دراسة أجرتها الجامعة العبرية، إلى "تدمير ما يقرب من 40% من 2824 مبنى في غزة تقع على بعد كيلومتر واحد من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، في إطار خطة لبناء منطقة عازلة بعرض كيلومتر داخل القطاع".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال الشهر الماضي إن أمريكا ترى أنه يجب ألا يكون هناك أي تخفيض في حجم قطاع غزة بعد نهاية الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال ميلر خلال إفادة صحافية: "يجب ألا يكون هناك أي تقليص لحجم غزة، وهذا يظل موقفنا". وأضاف: "إذا كانت هناك أي منطقة عازلة مقترحة داخل غزة، فإن ذلك سيكون انتهاكًا لهذا المبدأ، وهو شيء نحن نعارضه".