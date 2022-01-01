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جندي إسرائيلي يغتصب زميلته في إحدى ليالي الحرب على غزة

الجمعة 26 يناير 2024 04:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جندي إسرائيلي يغتصب زميلته في إحدى ليالي الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أحد جنود الاحتياط الإسرائيليين اتهم باغتصاب زميلته، التي تم تكليفها بالخدمة معه أثناء الحرب في غزة.

وأضافت الهيئة أن لائحة الاتهام ضد الجندي تضمنت أن الاعتداء تم في ساعات متأخرة من الليل خلال الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكشفت أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية اعتقلت الجندي بتهمة اغتصاب زميلته أثناء العمليات العسكرية.

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل قد أشارت في تقارير سابقة إلى حادث أثار ضجة في أوسط الجيش الإسرائيلي عام 2022، إذ فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في انتحار مجندة إسرائيلية بعد يوم واحد من محاولة فاشلة للانتحار.

ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا في نوفمبر 2022 قالت فيه إنه وفق تقرير مراقب الدولة في إسرائيل، فإن حوالي ثلث المجندات اللاتي يؤدين خدمتهن الإلزامية في الجيش الإسرائيلي تعرضن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في العام الماضي.

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