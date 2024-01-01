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ضابط سابق بالجيش المصري يحذر من كارثة كبرى بسبب "إسرائيل"

الجمعة 26 يناير 2024 04:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط سابق بالجيش المصري يحذر من كارثة كبرى بسبب "إسرائيل"



القاهرة/سما/

حذر العميد السابق بالجيش المصري سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، من كارثة كبرى ستحدث إذا وصلت إسرائيل إلى رفح.


وقال إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تطبيق نفس التكتيكات التي نفذتها في شمال ووسط قطاع غزة، في جنوبه أيضا، وهذا ليس بالمخطط المفاجئ".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، أن "منطقة النواصي التي حددها الاحتلال، كمنطقة آمنة، نفذ بها عمليات عسكرية، مؤكدا أن "إسرائيل تكرر جرائمها التي ارتكبتها في مدينة غزة، بخان يونس، ولا تزال ردود الفعل الدولية كما هي".

وأكد أن هدف إسرائيل غير المعلن من الحرب بالقطاع، هو جعل غزة غير صالحة للحياة، مضيفا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة على مدينة خان يونس، والتي تعتمد على القوات أكثر من النيران.

وتابع: "لو إسرائيل وصلت لحد رفح هتحصل كارثة كبيرة.. ومعركة تل أبيب القادمة في دير البلح بعد انتهاء عملياتها في خان يونس".

وأضاف أن "قوات الاحتلال ستصل إلى مدينة رفح، بعد الانتهاء من عملياتها في خان يونس ودير البلح، وهو ما سيمثل كارثة كبرى، إلا إذا تدخلت أطراف وسيطة للسماح بعودة الفلسطينيين النازحين من جنوب القطاع إلى شماله".

وكانت قوات جيش الاحتلال قد طلبت مغادرة أكثر من 500 ألف فلسطيني مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد إعلانها سابقا "منطقة آمنة".

وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الأربعاء، طالبت إسرائيل المدنيين الذين يعيشون في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بإخلاء المنطقة.

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