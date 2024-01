مدير منظمة الصحة العالمية في كلمة جياشة العواطف: أوضاع غزة "جحيمية" (فيديو)

دعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إلى وقف إطلاق النار وإيجاد “حل حقيقي” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مناشدة مفعمة بالعواطف أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها “جحيمية”.



وتدفقت عواطف جيبريسوس وهو يصف الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لضربات إسرائيلية استشهد فيها أكثر من 25 ألف شخص.



وكابد جيبريسوس الحرب صغيرا واختبأ أطفاله في مخبأ خلال القصف في الحرب الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا بين عامي 1998 و2000.



وقال أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف خلال مناقشة حول حالة الطوارئ الصحية في غزة “أنا مؤمن حقيقي، بسبب تجربتي الخاصة، بأن الحرب لا تأتي بحل، بل بمزيد من الحرب، ومزيد من الكراهية، ومزيد من العذاب، ومزيد من الدمار. لذا دعونا نختار السلام ونحل هذه القضية سياسيا”.



وأضاف “أعتقد أنكم جميعا قلتم بحل الدولتين وما إلى ذلك، ويحدوني أمل أن تنتهي هذه الحرب وتنتقل إلى حل حقيقي”، قبل أن ينهار واصفا الوضع الحالي بأنه “تعجز أمامه الكلمات”.

The World Health Organization’s Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus is moved to tears as he talks about the current situation in Gaza.



“I’m struggling to speak because... Because the situation is beyond words...,” he says. pic.twitter.com/t0pU6JdkxE