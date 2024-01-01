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العشرات من المدن الأمريكية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

الجمعة 26 يناير 2024 02:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العشرات من المدن الأمريكية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة



واشنطن/سما/

وقعت عدة مدن أمريكية على قرارات تحث الرئيس جو بايدن على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة مع اقتراب الحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة من علامة الأربعة أشهر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق المشرعون في مدينة سان فرانسيسكو على قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار ممتد يدين كلاً من حماس والحكومة الإسرائيلية. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن القرار يحث إدارة بايدن على الضغط من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين النازحين في غزة ، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن عمدة سان فرانسيسكو، لندن بريد، رفض استخدام حق النقض ضد القرار لكنه انتقد مجلس الإدارة بسببه بحجة أنه ترك المدينة “أكثر غضبًا وأكثر انقسامًا وأقل أمانًا”، ولكنه لم يوضح كيف حدث ذلك.

في تصويت 9-3-1 يوم الخميس، وافق مجلس مدينة مينيابوليس على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ويدعو الولايات المتحدة إلى وقف تمويل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسيقرر الآن العمدة جاكوب فراي، المسؤول اليهودي المنتخب الوحيد في المدينة، ما إذا كان سيستخدم حق النقض ضد القرار. وذكرت صحيفة “مينيابوليس ستار تريبيون” أن فراي وصف القرار بأنه “غير متوازن” لكيفية تصويره لتاريخ الشعب اليهودي.

وأصدر مجلس مدينة ديترويت قراراً في نوفمبر/تشرين الثاني يدعم وقف إطلاق النار في غزة. ودعا الأعضاء إلى إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. وذكرت صحيفة “ديترويت نيوز” أنه لا ينبغي حرمان أي إنسان من الماء والغذاء والرعاية الصحية والإمدادات الطبية والطاقة .

وبعد أيام، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وافق مجلس مدينة أوكلاند في كاليفورنيا على قرار يدين  الارتفاع الأخير في الهجمات المعادية للسامية والمعادية للإسلام وغيرها من الهجمات ذات الدوافع العرقية والدينية التي شهدتها المدينة والدولة منذ بداية الحرب. وذكرت صحيفة “أوكلاندسايد” أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها أعضاء مجلس المدينة إجراءات بشأن الأحداث العالمية، لكنها قد تكون واحدة من أكبر الأحداث وأكثرها إثارة للجدل .

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبح مجلس مدينة بريدجبورت أول مجموعة توافق على قرار وقف إطلاق النار في ولاية كونيتيكت. وقال عضو محلي في مركز الجالية الإسلامية في بريدجبورت لإذاعة كونيتيكت العامة إن القرار يعني الكثير ويهدف إلى “نقله إلى أعضاء الكونغرس وإقناعهم حتى يتمكنوا من رفعه إلى الرئيس”.

أتلانتا؛ سياتل؛ ديربورن، ميشيغان؛ ألباني، نيويورك؛ أكرون، أوهايو؛ وبروفيدنس، رود آيلاند، من بين العديد من المدن الأخرى التي ورد أنها أصدرت قرارات مماثلة.

ويقول الكثيرون إن الهدف هو الضغط على الكونغرس وإدارة بايدن للدعوة إلى وقف القتال.

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