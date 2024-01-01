الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعمون إقامة دولة فلسطينية

واشنطن/سما/

وقع جميع الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تقريبا، مشروع قانون إقامة دولة فلسطينية، حسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية، الخميس.

وذكر موقع “آكسيوس” الأمريكي أن جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، باستثناء اثنين، يدعمون إجراءً يؤيد إقامة دولة فلسطينية كجزء من حزمة الأمن القومي التي تشمل المساعدات العسكرية لإسرائيل.

ويرى الموقع أن “هذه الخطوة تعد بمثابة توبيخ واضح لتعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة التي ترفض فكرة الدولة الفلسطينية”.

ووقع 49 من إجمالي 51 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ التعديل المكون من صفحتين، والذي اقترحه السيناتور اليهودي براين شاتز (ديمقراطي من هاواي)، حسب المصدر نفسه.

ومن المقرر تقديم مشروع قانون إقامة دولة فلسطينية على أنه تعديل لملحق الأمن القومي.

وقال “آكسيوس” إن “هذا الإجراء يؤكد مجددا أن سياسة الولايات المتحدة هي دعم الحل الشامل عن طريق التفاوض لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر مبدأ إقامة دولتين يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون فيهما جنبا إلى جنب بسلام”.

وبهذا الخصوص، قال شاتز، للصحافيين: “كنا نعمل بالفعل على هذا الأمر بهدف التوصل إلى تشريع مستقل.. لكن أعتقد أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي سرعت جهودنا”.

وأضاف أن “مشروع قانون إقامة دولة فلسطينية يؤكد أن هناك أملا في مستقبل سلمي ومزدهر وصحي”.

واختتم شاتز حديثه بالقول إنها “رسالة لإسرائيل، وكذلك للفلسطينيين.. بل للعالم بأسره أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو حل الدولتين”.

والخميس الماضي، قال نتنياهو في مؤتمر صحافي، إنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية “في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة”، بخلاف الرغبة الأمريكية.

وتعهد نتنياهو بالمضي قدما في الهجوم على غزة حتى تحقق إسرائيل “انتصارا حاسما على حماس”، رافضا فكرة الدولة الفلسطينية.

وقال نتنياهو، حينها: “في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن”.

وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءا من “اليوم التالي” للحرب.