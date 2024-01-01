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حماس: سنلتزم بأي قرار بوقف القتال يصدر عن لاهاي

الجمعة 26 يناير 2024 01:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: سنلتزم بأي قرار بوقف القتال يصدر عن لاهاي



بيروت/سما/

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء الخميس خلال مؤتمر صحافي، إن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية “ما التزمت إسرائيل بذلك”.

واعتبر حمدان، أن “تكرار واشنطن دعوتها للاحتلال حماية المدنيين وموظفي الإغاثة ومنشآت المنظمات الإنسانية في غزة منذ بدء العدوان (في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) ما هو إلى دعاية إعلامية جوفاء ورخيصة وسط استمرار الدعم والشراكة للاحتلال الإسرائيل وإمداده بالسلاح”.

 

وفي سياق آخر، شدد على أن “الفرصة الوحيدة لعودة الجنود الأسرى لدى المقاومة أحياء إلى عائلاتهم لن تكون إلا بعد توقف شامل للعدوان على شعبنا”.

وفيما يخص القرار المرتقب الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية (مقرها لاهاي) الجمعة، بشأن قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، قال حمدان، إن “حماس ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن المحكمة ما التزم العدو بذلك”.

#غزة

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