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أبو عبيدة: أجهزنا على 53 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر وقنصنا 9 آخرين الأسبوع الماضي

الخميس 25 يناير 2024 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة: أجهزنا على 53 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر وقنصنا 9 آخرين الأسبوع الماضي



غزة/سما/

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مقاتلي الكتائب أجهزوا على 53 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر وقنصوا 9 آخرين الأسبوع الماضي.

وقال أبو عبيدة في بيان: "تمكن مجاهدو القسام خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وأكد مجاهدونا إجهازهم على 53 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر وقنص 9 جنود وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة".

 

وأضاف: "كما تم نسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وأسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع من طراز "سكاي لارك" واستولوا على 8 طائرات "درون" منها طائرتان انتحاريتان".

وأكد أن مقاتلي "حماس" "دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاثنين الماضي هو أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب مع "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، معلنا أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في المأساة التي يجب التعلم منها لحماية أرواح جنودنا".

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إن عملية قتل الجنود والضباط الإسرائيليين تؤكد سيطرة المقاومة على الأرض في غزة.

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