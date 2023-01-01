صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 25 ألف و900 شهيد

غزة/سما/

استشهد أكثر من 20 شخصا وأصيب 120 آخرين إثر استهدافهم وقصفهم من قبل جيش الاحتلال أثناء انتظارهم شاحنة مساعدات إغاثية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وذلك فيما يتواصل قصف المدفعية والغارات على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء في أنحاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 25,900 شهيد و64,110 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ وفقا لآخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة.

وتواصلت الاشتباكات المسلحة في محيط مستشفى ناصر الطبي في خانيونس، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي حصاره للمستشفيات بينها مستشفى الأمل والمراكز الطبية التي يتواجد بها عشرات آلاف النازحين، حيث تتعرض إلى غارات جوية وقصف مدفعي يهدف إلى دفع النازحين للهجرة القسرية باتجاه رفح.

وفي شمال القطاع، يواصل الجيش الإسرائيلي حصار المنطقة ومنع دخول المساعدات إلى مئات آلاف فلسطيني يعيشون في هذه البقعة المحاصرة والتي تتعرض لحملة تجويع ممنهجة، فيما يتم استهداف المربعات السكنية بالقصف المدفعي والغارات الجوية. وعمد محتجّون إسرائيليون إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم، وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بعدم دخول أي شاحنة مساعدات منذ الصباح إلى غزة، بسبب إغلاق المعبر.