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واشنطن بوست : اجتماع رباعي لبحث صفقة تبادل للاسرى ووقف لاطلاق النار

الخميس 25 يناير 2024 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن بوست : اجتماع رباعي لبحث صفقة تبادل للاسرى ووقف لاطلاق النار



وكالات - سما-

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الامريكي سيجتمع مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين للمساعدة في التوسط في صفقة الاسرى .

وبحسب التقرير فإن رئيس الموساد ورئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر سيشاركون في الاجتماع الذي سيعقد في أوروبا.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ورئيس الموساد ديدي بارنا ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل خلال الأيام المقبلة في أوروبا لبحث جهود مكافحة الإرهاب. التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين، بحسب مصدر أميركي رفيع.

وقالت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول قطري:"لن نعرض محادثات إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس للخطر بسبب خلافات مع أفراد".

واضاف" الوساطة تتعلق بإنقاذ حياة الإسرائيليين المحتجزين والمدنيين الفلسطينيين وليس بالسياسيين"

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي أن الجدل بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قطر لن يؤثر على جهود الوساطة في غزة.

وكان قد تم نشر تسريبات من لقاء جمع هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بنتنياهو، وهاجم فيها الأخير قطر.

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