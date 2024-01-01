قطر: لن نعرّض المحادثات بشأن المحتجزين لدى حماس للخطر بسبب خلافات مع أفراد

سما / وكالات /

قالت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول قطري:"لن نعرض محادثات إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس للخطر بسبب خلافات مع أفراد".

واضاف" الوساطة تتعلق بإنقاذ حياة الإسرائيليين المحتجزين والمدنيين الفلسطينيين وليس بالسياسيين"

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي أن الجدل بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قطر لن يؤثر على جهود الوساطة في غزة.

وكان قد تم نشر تسريبات من لقاء جمع هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بنتنياهو، وهاجم فيها الأخير قطر.

ونددت الدوحة بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووصفتها بغير المسؤولة، كما استنكرتها هيئة عائلات الأسرى، مؤكدة أنها تهدد حياة أبنائها.