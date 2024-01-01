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قناة كان: إسرائيل تدرس عدم تمديد اتفاق المياه مع الأردن

الخميس 25 يناير 2024 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة كان: إسرائيل تدرس عدم تمديد اتفاق المياه مع الأردن



القدس المحتلة / سما /

قالت قناة كان العبرية، اليوم الخميس، ان وزارة الطاقة الإسرائيلية تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن.

جاء ذلك بسبب "التصريحات المناهضة لإسرائيل" التي أطلقها مسؤولون كبار بالمملكة بينهم وزير الخارجية أيمن الصفدي، حول حرب غزة.
وأفادت القناة أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتم اتخاذه بعد.

وحسب القناة فإن الأمر يعتمد على تطور العلاقات مع الأردن و"كيف سيعبر الأردنيون عن موقفهم تجاه الحرب في المستقبل القريب". وإذا لم يتم تمديد الاتفاقية، فسينتهي مفعولها هذا العام.

وبموجب اتفاقية المياه الحالية، تقوم إسرائيل بنقل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن سنويا، بدلا من 50 مليون متر مكعب من المياه كما نصت عليه اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل.

وكان الصفدي أعلن في نوفمبر الماضي تعليق اتفاقية المياه بين إسرائيل والأردن على خلفية الحرب في غزة، التي قال إن "ما من شيء يبررها" وأضاف أن تلك الحرب "ليست دفاعا عن النفس بل عدوانا سافرا من إسرائيل، والأردن سيفعل كل ما هو ضروري لمنع تهجير الفلسطينيين".

#إسرائيل #الأردن #المياه

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