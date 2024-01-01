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المجلس الوطني يطالب بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة

الخميس 25 يناير 2024 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني يطالب بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة



رام الله / سما /

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بإعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة دول العار، وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة.

ودعا في بيان صحفي صادر عنه، اليوم الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع دول العالم إلى عدم الكيل بمكيالين، وأن يكون ميزان العدالة لجميع الشعوب بغض النظر عن العرق والدين واللون.

كما دعا المجلس الوطني شعوب العالم ومؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف فعاليات التضامن والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة، وكل جرائم الاحتلال في الضفة الغربية.

وشدد على ضرورة تحرك مؤسسات العدالة والقضاء الدولي من أجل تفعيل القانون والعدالة والمحاسبة الدولية، لمنع إفلات قادة الاحتلال من المحاسبة والعقاب.

وأشار إلى أن استمرار دعم بعض الدول لإسرائيل يشجعها على استمرار جرائمها، ويُعتبرون شركاء في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فضلاً عن الفشل في منع جريمة الإبادة الجماعية، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة.

#المجلس الوطني #قطاع غزة

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