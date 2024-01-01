  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

استطلاع: غالبية الأمريكيين يعتقدون بأن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

الخميس 25 يناير 2024 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: غالبية الأمريكيين يعتقدون بأن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين



سما / وكالات /

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته مجلة "ذا إيكونوميست" ومؤسسة "يوجوف" أن أكثر من ثلثي الأمريكيين يعتقدون بأن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ووفقًا للاستطلاع فإن أكثر من واحد من كل ثلاثة أمريكيين يعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. وأكد الاستطلاع الجديد الانقسامات حسب العمر والانتماءات السياسية، حيث قال 35% بشكل عام إن الحرب ضد الفلسطينيين هي إبادة جماعية.
وتعتقد أعداد متساوية من الاميركيين المستطلعين أن الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية: 35% يقولون ذلك، و36% يقولون إنها ليست كذلك. مع 29% لم يقرروا بعد لكن.
وبين الأميركيين الشباب وعلى طول الخطوط السياسية، تبدو الانقسامات أكثر وضوحا فأغلبية بما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما 49% منهم يقولون إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بينما 24% لا يوافقون على ذلك و27% غير متأكدين.
وفي تفاصيل الاستطلاع فان الأرقام متشابهة إلى حد كبير بالنسبة للديمقراطيين المسجلين، الذين يعتقدون أن 49% -21% يعتقدون في توصيف الإبادة الجماعية، في حين أن 30% لم يقرروا بعد، أما الجمهوريون فهم أكثر تأييدا لتصرفات إسرائيل، حيث قال 57% من المشاركين في الاستطلاع إنه لا توجد إبادة جماعية، بينما قال 18% فقط إنه توجد إبادة جماعية، وربعهم بالضبط غير متأكدين.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر قيادي في المقاومة: تقدم مباحثات وقف إطلاق النار في غزة

هآرتس تسلط الضوء على الصاروخ الذي قتل 21 جنديا إسرائيليا في غزة

سموتريش يهاجم قطر عقب استنكارها تصريحات لنتنياهو

مستشار بايدن في الدوحة.. قطر أبلغت إسرائيل أن "حماس" علقت اتصالات صفقة تبادل الأسرى

حماس تتحدث عن الشروط و"خلاصة" جهود الوساطة لوقف الحرب

السيسي يرفض تلقي اتصال هاتفي من نتنياهو

قطر تستنكر تصريحات نتنياهو: تعرقل جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: حماس تطالب بوقف إطلاق النار وضمانات لبقائها في السلطة وعدم استهدافها مستقبلا ..

أين هو؟.. السنوار متقدم باستمرار خطوة واحدة عن الاستخبارات الإسرائيلية

هارتس : أهداف حرب فارغةٌ لسياسيين إسرائيليين من المستحيل تحقيقها في غزة

سموتريش يهاجم قطر عقب استنكارها تصريحات لنتنياهو

المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية