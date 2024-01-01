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اسرائيل: حماس تطالب بوقف إطلاق النار وضمانات لبقائها في السلطة وعدم استهدافها مستقبلا ..

الخميس 25 يناير 2024 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: حماس تطالب بوقف إطلاق النار وضمانات لبقائها في السلطة وعدم استهدافها مستقبلا ..



غزة / سما/

تقدر إسرائيل أن احتجاج قطر عقب انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للدوحة لم تؤثر على فرص التوصل إلى صفقة تبادل اسرى.

لكن مصدر سياسي اسرائيلي قال لـصحيفة "إسرائيل اليوم" : ان العائق أمام الصفقة هو مطلب حماس، الذي نقل إلى إسرائيل يتضمن بقاء الحركة حاكمة لغزة في اليوم التالي، مع ضمانات بعدم استهدافها .

ورغم العرض الإسرائيلي السخي الذي طرح أمام الوسطاء قبل 15 يوما، إلا أن قيادة حماس تواصل تحصين مطالبها بإدراج إنهاء الحرب بصفقة أخرى تزعم الصحيفة.

أما في إسرائيل، فيواصلون القول بأن هذا خط أحمر. وقال مسؤولون مطلعون على المحادثات إنهم سيكونون مستعدين لبحث مسألة إنهاء الحرب إذا كان ذلك سيؤدي إلى اتفاق، لكنهم لن يوافقوا على اتفاق نهائي بشأن بقاء حماس في السلطة.

وكانت قطر أصدرت بالأمس إدانة لنتنياهو بعد التسجيلات التي سمع فيها رئيس الوزراء ينتقد موقف الدوحة وأنها لا تمارس ضغوطات على حماس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن هذه "تصريحات غير مسؤولة"، واتهم نتنياهو بأن كلماته "تدمر فرص التوصل إلى اتفاق. نتنياهو يضر بجهود الوساطة لمصلحته السياسية .

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