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شهيد برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزله في جنين

الخميس 25 يناير 2024 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزله في جنين



رام الله / سما/

استشهد الشاب وسام وليد خشان برصاص الاحتلال صباح اليوم الخميس، عقب محاصرة منزله في قرية بير الباشا جنوب غرب جنين.

وداهم مستعربون المنزل المحاصر وأعدموا الشاب من مسافة صفر، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقه أحمد.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وسط تدمير واسع للبنية التحتية.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافات وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام او القنابل الدخانية.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان عرف منهم: أوس كحيل سكران، وأحمد ربيع نصار، وبهاء العبسي، ومراد سوقية، وبكر خمايسة، وحسني يونس، ومحمد محمود قمبع، ولؤي جهاد الشلبي، ومحمد زياد الشلبي، وابراهيم هصيص، وحمودي العرسان.

وجرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع، وحطمت مركبات المواطنين في جنين، خاصة في الحي الشرقي، والبيادر، وفي شارع المدارس، وشارع مستشفى جنين، ومنطقة الهدف، وصرح الدوار الرئيسي، ودوار السينما، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

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