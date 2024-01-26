الطقس : منخفض اخر في طريقه إلى فلسطين

رام الله / سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يتراجع تاثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي حيث يكون الجو غائما جزئيا وباردا وتسقط بمشيئة الله امطار متفرقة على بعض المناطق على فترات، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل :

تتأثر البلاد تدريجياً بمنخفض جوي اخر لذا يكون الجو غائماَ جزئياً الى غائم شديد البرودة وماطراً على فترات تشد غزارة الامطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد خلال ساعات الليل المتأخرة والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

الجمعة 26/1/2024: يتعمق تأثير المنخفض الجوي لذا يكون الجو عاصفاً وماطرا و بارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

السبت 27/1/2024: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو عاصفاً وماطرا و بارداً الى شديد البرودة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ويتراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي خلال ساعات المساء والليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

الأحد 28/1/2024: تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو ماطرا شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح .

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الأفقية.