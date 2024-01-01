نتنياهو يعقد جلسة لبحث سيناريوهات التعامل مع قرار المحكمة الدولية

القدس المحتلة / سما/

يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، جلسة خاصة لبحث سيناريوهات التعامل مع قرار محكمة لاهاي الدولية المتوقع أن يصدر الجمعة بشأن الحرب على غزة.

وحددت محكمة العدل الدولية يوم غد الجمعة موعداً لإصدار القرار في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.

وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضياً، ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت غرينتش، يوم 26 من كانون الثاني/يناير.

وانطلقت محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، لأول مرة، قبل أسابيع، في إثر دعوى قدّمتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، متّهمةً إياها بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.