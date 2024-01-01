اليوم 111 للعدوان..شهداء بالعشرات والدبابات تحاصر مشفى ناصر ومقر الهلال

القدس المحتلة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 111 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و 386 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان إلى 25700 شهيد و63740 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جنوب قطاع غزة

وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل تقع على السور الشرقي لمشفى ناصر الطبي بخان يونس.

وقال أشرف القدرةالمتحدث بإسم الصحة بغزة ان الاحتلال الاسرائيلي يعزل مجمع ناصر الطبيالذي يحتاج بشكل عاجل للامدادات الطبية والغذائية والوقود.

واكد ان نحو 400 مريض غسيل كلى لا يستطعون الوصول للخدمة في مجمع ناصر الطبي وان مئات الاصابات والمرضى وحالات الولادة امام مضاعفات خطيرة نتيجة انعدام سبل الوصول لمجمع ناصر الطبي.

وحاصر جيش الاحتلال طواقم الهلال داخل مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في خانيونس وفرض منع تجول في محيط المبنى والمشفى .

واقتحمت قوات الاحتلال عمارة أبو سمك غرب خانيونس واعتقلت جميع الرجال واقتادت النساء والأطفال إلى جمعية الهلال الأحمر، وسط تاكيد بووجود عدد كبير من الشهداء في المنطقة.

وقصف الاحتلال محيط مدرسة تأوي نازحين في الحي الإماراتي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

رفح

واستشهد فجر اليوم مواطنان واصيب اخرون في قصف الاحتلال لمنزل عائلة الغول في حي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة

وفي وقت سابق ارتقى 5 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي استهدف مسجد عمر بن عبد العزيز شرق مدينة رفح.

وسط القطاع

وارتقى 12 شهيدا في هجمات اسرائيلية استهدفت المنطقة الوسطى من قطاع غزة وصلوا إلى مشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على عدد من المنازل في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع (مربع سكني كامل)؛ والتي تعود لعائلة "الطويل" و"عفانة" و"الحاج" و"أبوسالم".

وانتشلت طواقم الإسعاف اربعة شهداء عدد من الإصابات، ولا تزال عمليات البحث جارية حتى اللحظة.

غزة والشمال

وأغارت طائرات اسرائيلية على منزل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة اضافة إلى سلسلة غارات على حي تل الهوا بغزة.