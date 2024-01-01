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اشتباكات في جنين واقتحامات في نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

الخميس 25 يناير 2024 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباكات في جنين واقتحامات في نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس



رام الله / سما/

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية، فيما دارت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية من جهة حاجز عورتا، واعتقلت الأسير المحرر جابر الأغبر، والشاب وسيم حلاوة، بعدما كانت اقتحمت ليلا قرى دوما ودير الحطب شرق نابلس، كما اقتحمت المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوبا، وسيرت آلياتها العسكرية فيها.

وفي جنين، اقتحمت القوات الإسرائيلية فجرا المدينة معززة بجرافتين، وتمركزت في حي المراح وفي المنطقة الشرقية من مدينة جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها العسكرية، من جهة حاجزي "دوثان" والجلمة للمدينة، وسط اقتحام أحياء مختلفة فيها، واندلاع مواجهات.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة للاشتباكات أظهرت لحظة استهداف القوات الإسرائيلية بعبوة ناسفة في الحي الشرقي بجنين.

وأضافت أن الجرافات الإسرائيلية خربت محيط دوار السينما وسط المدينة، كما جرفت نصبا لشهداء، ودوار الشهيد جميل العموري، ودوار الشهيد عبد الله أبو التين على شارع الناصرة، كما أحدثت دمارا وتخريبا في منطقة البيادر بالمدينة.

 
 

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