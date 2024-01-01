سموتريش يهاجم قطر عقب استنكارها تصريحات لنتنياهو

القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف تسلئيل سموتريش، مساء الأربعاء، دولة قطر في معرض رده على بيان المتحدث باسم الخارجية القطري ماجد الأنصاري بشأن تصريحات بنيامين نتنياهو حول وساطة الدوحة.

وقال المتطرف سموتريش إن " قطر دولة تدعم الإرهاب وتمول الإرهاب، وإنها الراعية لحركة حماس وتتحمل مسؤولية كبيرة عن هجمات 7 أكتوبر، مضيفا أن موقف الغرب تجاه قطر "منافق ومبني على المصالح"، حسب زعمه.

وطالب سموتريش، الدول الغربية بالضغط على قطر للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قائلا إن هناك "شيء واحد واضح وهو أن قطر لن يكون لها دور في اليوم التالي بعد الحرب في غزة".



وفي وقت سابق الأربعاء، استنكر الأنصاري تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، التي هاجم بها الوساطة القطرية من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة.

وكان نتنياهو قال خلال تصريحات مسربة، في لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن لعب قطر دورا في الوساطة لصفقة تبادل، يمثل إشكالية، أكثر من إشكالية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

في المقابل، قال الأنصاري في بيان عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية".

وأضاف أنه "في حال أثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة"، لافتا إلى أن نتنياهو "يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين".

وتابع: "بدلا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".