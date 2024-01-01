المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة (فيديو)

غزة/سما/

تخوض المقاومة الفلسطينية، اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في محاور عدة داخل قطاع غزّة، لا سيما في مدينة خان يونس.

من جهتها، أكّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التوغل في مدينة خان يونس، وأنّهم قصفوا تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته، بقذائف الهاون غربي المدينة.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من قصف خط إمداد وسير آليات الاحتلال، بوابل من قذائف الهاون شرق جباليا.



كما أكّدت سيطرتها على طائرة صهيونية استطلاعية في سماء مدينة غزة.

ونشرت سرايا القدس مشاهد من الرشقات الصاروخية التي دكت بها المدن المحتلة ومستوطنات غلاف غزة.



وفي عملية مشتركة، أعلنتها سرايا القدس، تمكّن مقاتلوها ومقاتلو كتائب القسّام، من استهداف دبابة عسكرية صهيونية بقذيفة "ياسين 105"، في محور التقدم المعسكر الغربي في خان يونس.

كما استهدفت سرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى تجمعا لجيش الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتلى وجرحى في غرب خانيونس جنوبي القطاع .



بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، خوض مقاتليها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، في الحي النمساوي غربي خان يونس. وقصف مقاتلو كتائب شهداء الأقصى، تجمعاً لجنود العدو وآلياته بقذائف الهاون عيار 120، في محور التقدم غربي المدينة.

كما أعلنت عن إطلاق رشقة صاروخية من نوع KN_103 على غلاف غزة، و تدمير دبابة وناقلة جند بقذائف "م/د" وسط وغرب خانيونس، كما قصفت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون بجانب المقبرة الغربية في خانيونس.

بدوره، قال الناطق العسكري لكتائب شهداء الأقصى " أبو جهاد"، إنّ مقاتليه نفذوا 16 مهمة قتالية، خلال الأيام السابقة، من خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة، وقصف التجمعات والتحشدات بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى، وصولاً إلى استهداف الآليات العسكرية بقذائف "أر بي جي" في محاور التقدم، داخل قطاع غزة، مؤكّدين وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال.

ونشرت كتائب المجاهدين مشاهد من قصف مقاتليها لتجمعات وتحشدات العدو الصهيوني في محاور التقدم في مدينة خان يونس بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى.



ودكّ مقاتلو كتائب المجاهدين تحشدات وتجمعات لقوات العدو الصهيوني في محاور التقدم في مدينة خان يونس بعدد من الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

كذلك، أعلنت كتائب المجاهدين استهداف طائرة صهيونية بصاروخ أرض جو، في الأجواء الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت أنّ مقاتليها قصفوا أمس قاعدة "رعيم" العسكرية، مقر الكتيبة الأولى للواء الشمالي في فرقة غزة برشقة صاروخية.

وأمس، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 24 ضابطاً وجندياً، منهم 21 عسكرياً من قوات الاحتياط خلال عملية تفجير مبنيين في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، نفذتها المقاومة، في حصيلة هي الأعلى في عملية واحدة منذ بدء الحرب.