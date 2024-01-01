  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية:"إسرائيل" غير جاهزة للتعامل مع آلاف الجرحى بعد مغادرتهم تأهيل المشافي

الأربعاء 24 يناير 2024 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية:"إسرائيل" غير جاهزة للتعامل مع آلاف الجرحى بعد مغادرتهم تأهيل المشافي



القدس المحتلة/سما/

نقلت قناة "كان" الإسرائيلية، عن مسؤولين في المؤسسة الصحية أنّ "إسرائيل" غير جاهزة للتعامل مع آلاف الجرحى الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل في "المجتمع"، بعد مغادرة أقسام التأهيل في المستشفيات.

وأمس، توقّع "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أنّ يصل عدد الطلبات المقدّمة من قبل الجنود الإسرائيليين إلى 20 ألف طلب، للاعتراف بإعاقاتهم من جرّاء الحرب في غزّة، وذلك حتى نهاية العام 2024، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

ويُعاني "الجيش" الإسرائيلي من تبعات الحرب على قطاع غزّة، وخاصّةً على مستوى الإصابات الخطيرة التي يتكبدها جنوده، ومن بينها إعاقات وبتر أطراف، فضلاً عن تشوهات وحروق في أجزاء مختلفة من الجسم. وهذه الإصابات تكلّف سلطاتهم مبالغ باهظة.

وأكّد رئيس قسم إعادة التأهيل في وزارة الأمن الإسرائيلية، للكنيست، أمس، أنّ أكثر من 4500 جندي وفرد من قوات الأمن الإسرائيليين يخضعون حالياً للعلاج، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقاً له، فإنّ نحو 60 شخصاً، معظمهم من جنود الاحتياط الذكور، الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، يضافون إلى هذا العدد كل يوم.

كما قال إنّه "منذ 7 أكتوبر، دخل عدد من المرضى إلى جناح إعادة التأهيل، التابع لوزارة الدفاع، ضعف عدد الذين دخلوا عام 2022 بأكمله".

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، بأنّ معطيات شعبة التأهيل في وزارة الأمن تتوقع 100 ألف معاق في "الجيش" الإسرائيلي بحلول عام 2030. 

يُذكَر أنّ ما تبثّه المقاومة من فيديوهات، يُثبت أنّ العدد الحقيقي للقتلى والجرحى من "الجيش" الإسرائيلي أعلى كثيراً مما ينشره الاحتلال، إذ تشدّد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رقابتها على نشر الأعداد الحقيقية، في محاولةٍ لإخفاء حجم الخسائر التي تتكبّدها.

الأكثر قراءة اليوم

بعد مقتل 21 جنديا إسرائيليا.. ضاحي خلفان يتحدث عن أصول المقاتلين الإسرائيليين في غزة

مصدر قيادي في المقاومة: تقدم مباحثات وقف إطلاق النار في غزة

هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة تطغى على خطاب بايدن في تجمع حاشد بولاية فيرجينيا (شاهد)

"عن أي قهوة تتحدث وغزة تحترق؟".. زاخاروفا تعلق على حديث خبير سويسري ..

رويترز: جهود مكثفة للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في غزة

هآرتس تسلط الضوء على الصاروخ الذي قتل 21 جنديا إسرائيليا في غزة

حماس تتحدث عن الشروط و"خلاصة" جهود الوساطة لوقف الحرب

الأخبار الرئيسية

المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة (فيديو)

"القسام" تكشف تفاصيل العملية التي قتل فيها أكثر من 20 جنديا إسرائيليا شرق المغازي

قطر تستنكر تصريحات نتنياهو: تعرقل جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة

مستشار بايدن في الدوحة.. قطر أبلغت إسرائيل أن "حماس" علقت اتصالات صفقة تبادل الأسرى

فيديو: أسرة جندي إسرائيلي قتل في غزة تهاجم غانتس خلال جنازته

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية