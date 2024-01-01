"فايننشال تايمز": "إسرائيل" دمّرت 1100 مبنى بشكل كامل لإنشاء منطقة عازلة داخل غزة

واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أنّ "الجيش" الإسرائيلي، يعمل على إنشاء منطقة عازلة داخل غزة، ويهدم المباني القريبة من المستوطنات.

وأكد شخص مطلع للصحيفة، أنّه "لفرض المنطقة العازلة، قامت القوات الإسرائيلية بتدمير المباني على طول الحدود مع غزة".

ورفض المسؤولون الإسرائيليون، التعليق على مدى اتساع المنطقة العازلة، لكن عاموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، قال إنه يتوقع أن تفرض "إسرائيل" محيطاً يتراوح بين 500 متر إلى كيلومتر واحد داخل غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "إسرائيل" هدّمت 1100 مبنى، لإقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق، كشفت وكالة "رويترز"، أنّ "إسرائيل" أبلغت دولاً عربية عدة، رغبتها في إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بحجّة "منع أي هجمات مستقبلية".

وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ "إسرائيل" طرحت فكرة المنطقة العازلة من دون أن يُحدد الجهة التي طرحتها عليها. لكن المسؤول أكّد مجدداً معارضة واشنطن لأيّ خطّة من شأنها، تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية.

ومن شأن أيّ توغل في قطاع غزة الذي يبلغ طوله نحو 40 كيلومتراً تقريباً، ويتراوح عرضه بين خمسة كيلومترات و12 كيلومتراً، أنّ يؤدي إلى محاصرة سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أصغر.