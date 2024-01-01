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مطالبين بوقف الحرب واستعادة الأسرى.. تظاهرات وقطع طرقات في "تل أبيب" (فيديو)

الأربعاء 24 يناير 2024 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبين بوقف الحرب واستعادة الأسرى.. تظاهرات وقطع طرقات في "تل أبيب" (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ متظاهرين قطعوا طريق "إيلون" باتجاه الجنوب في "تل أبيب"، مطالبين حكومة الاحتلال بـ"وقف هدر الدماء".

وتظاهر عددٌ من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، وهتفوا لاستعادة أبنائهم، مطالبين حكومة الاحتلال بالتحرك، وذلك قرب مقر وزارة الأمن في "تل أبيب".

وقبل أيام، خرج مستوطنون، بتظاهرات ضخمة في "تل أبيب"، تطالب بإسقاط حكومة الاحتلال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخاباتٍ جديدة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلامٍ إسرائيلية. 

كذلك، نظّم أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، تظاهرةً حاشدة أمام منزل نتنياهو في مستوطنة  "قيسارية" جنوبي مدينة حيفا المحتلة.

ونصبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، منذ الجمعة، خياماً أمام منزل نتنياهو للنوم فيها، وذلك احتجاجاً على سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، حيث أكّدت العائلات أنّ الحكومة فشلت في تحقيق أهدافها في الحرب على قطاع غزّة بعد أكثر من 100 يوم عليها. 

يُشار إلى أنّ عائلات الأسرى تمارس ضغوطاً كبيرة على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، وذلك في ظل التخوف على حياة هؤلاء الأسرى بعد أن قُتل عدد منهم من جرّاء القصف الإسرائيلي الوحشي على القطاع. 

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