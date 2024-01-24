"القسام" تكشف تفاصيل العملية التي قتل فيها أكثر من 20 جنديا إسرائيليا شرق المغازي

غزة/سما/

كشف مصدر قيادي في كتائب القسام، مساء اليوم، تفاصيل عملية التفجير التي قتل فيها أكثر من 20 ضابطا وجنديا إسرائيليا شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال المصدر القيادي في تصريحات لقناة الجزيرة: "مجاهدونا تمركزوا منذ أسابيع في منطقة العملية شرق المغازي رغم القصف الشديد والمتواصل، مشيرا إلى أن التعليمات كانت بعدم التعامل مع القوات المتوغلة في مخيم المغازي في انتظار هدف ثمين.

وأضاف:" العدو كثف نيرانه بالمنطقة وقام بتمشيطها حتى ظن أنها أصبحت آمنة فأدخل قوات الهندسة، مبينا أن المجاهدون رصدوا القوة المعادية تتقدم وتم تشخيصها على أنها قوة هندسية عبر هويتها ومعداتها.

ولقت القيادي بالقسام إلى أن المجاهدون آثروا على عدم التعامل مع قوة راجلة أخرى كانت تقف فوق حقل ألغام أعدته القسام مسبقا.

وتابع:" انتظر المجاهدون إنهاء القوة عملها وتثبيت المتفجرات ثم استهدفوها بقذيفة مضادة للأفراد، مشيرا إلى أن القذيفة كانت بمثابة محرض للمتفجرات التي أحدثت انفجارا دمر المبنى وقضى على أفراد القوة.

وواصل:" بالتوازي مع ذلك تم تدمير دبابة كانت تعمل على تأمين القوة وقتل وإصابة من فيها،.. وبعد وصول قوات نجدة للمكان ومرورها فوق حقل الألغام تم تفجيره ثم انسحب المجاهدون بسلام.

وأكد أن القيادي في القسام أن الاحتلال قصف محيط العملية وعزلها واستقدم آليات ثقيلة بقيت تعمل نحو 12 ساعة لانتشال قتلاه.