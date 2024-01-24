  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قطر تستنكر تصريحات نتنياهو: تعرقل جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة

الأربعاء 24 يناير 2024 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تستنكر تصريحات نتنياهو: تعرقل جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة



أعربت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء، عن استنكارها الشديد لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على حسابه في منصة "إكس": "نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية. في حال أثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة".

وأضاف: "منذ شهور، وبعد وساطة ناجحة في العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من مئة رهينة، انخرطت قطر في حوار مستمر مع كافة الأطراف بما في ذلك الطرف الإسرائيلي، في محاولة لوضع إطار لاتفاق جديد للرهائن وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة".

وتابع الأنصاري: "إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين".

اقرأ أيضا: تسجيلات مسرّبة تكشف تحريض نتنياهو على قطر

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن "بدلا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

ونقلت القناة 12 العبرية، عن تسجيل صوتي مسرب لنتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يمثل إشكالية أكثر من الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

الأكثر قراءة اليوم

بعد مقتل 21 جنديا إسرائيليا.. ضاحي خلفان يتحدث عن أصول المقاتلين الإسرائيليين في غزة

هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة تطغى على خطاب بايدن في تجمع حاشد بولاية فيرجينيا (شاهد)

مصدر قيادي في المقاومة: تقدم مباحثات وقف إطلاق النار في غزة

"عن أي قهوة تتحدث وغزة تحترق؟".. زاخاروفا تعلق على حديث خبير سويسري ..

رويترز: جهود مكثفة للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في غزة

هآرتس تسلط الضوء على الصاروخ الذي قتل 21 جنديا إسرائيليا في غزة

حماس تتحدث عن الشروط و"خلاصة" جهود الوساطة لوقف الحرب

الأخبار الرئيسية

"القسام" تكشف تفاصيل العملية التي قتل فيها أكثر من 20 جنديا إسرائيليا شرق المغازي

مستشار بايدن في الدوحة.. قطر أبلغت إسرائيل أن "حماس" علقت اتصالات صفقة تبادل الأسرى

فيديو: أسرة جندي إسرائيلي قتل في غزة تهاجم غانتس خلال جنازته

343984_0

السيسي يرفض تلقي اتصال هاتفي من نتنياهو

photo_2024-01-24_19-23-27

"القسام" تعلن مقتل وإصابة أكثر من 25 جنديا إسرائيليا في خانيونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية