"تخليداً لذكرى قتلاهم".. جنود إسرائيليون يفجرون 21 منزلاً في غزة (فيديو)

غزة/سما/

تداولت حسابات إسرائيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لعدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يعلنون تفجير 21 منزلاً في قطاع غزة.

وبحسب ما تم تداوله، فقد تم التفجير في منطقة بني سهيلا، تخليداً لذكرى الجنود الـ21 الذين قتلوا، الاثنين، في انفجار مبنيين خلال عملهم على تفخيخهما بالمتفجرات.

ويظهر مقطع الفيديو المصور جنديا إسرائيليا وهو يقول: "نحن محاربو سلاح الهندسة الكتيبة 271 نحني رؤوسنا لذكرى الجنود الـ21 (...) سنقوم بتفجير منازل 21 (مخرباً) تخليداً لذكراهم".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مقتل 21 ضابطاً وجندياً خلال المعارك المتواصلة في وسط قطاع غزة، ليصل بذلك عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 556، منهم 221 منذ بداية الاجتياح البري.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنّ صاروخاً مضاداً للدروع أطلقته المقاومة الفلسطينية استهدف دبابة إسرائيلية ومبنيين كانت قوات الاحتلال تقوم بتفخيخهما، ما سبّب انفجاراً هائلاً. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد كان جيش الاحتلال يعتزم تدمير 10 مبانٍ، يتكون كل واحد منها من طابقين، مقابل مستوطنة "كيسوفيم" على بعد نحو 600 متر من السياج الحدودي.

وبدأت قوات الاحتلال بتفخيخ المباني، فيما خرج أحد المقاومين، على ما يبدو، من فتحة نفق وأطلق صاروخاً مضاداً للدروع باتجاه الدبابة التي كانت تعمل على تأمين عملية الجيش، ما أدى الى مقتل جنديين. في الوقت ذاته، أطلقت مجموعة من المقاومة صاروخاً آخر باتجاه مبنيين متلاصقين كان فيهما عشرات الجنود.