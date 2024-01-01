  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"تخليداً لذكرى قتلاهم".. جنود إسرائيليون يفجرون 21 منزلاً في غزة (فيديو)

الأربعاء 24 يناير 2024 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تخليداً لذكرى قتلاهم".. جنود إسرائيليون يفجرون 21 منزلاً في غزة (فيديو)



غزة/سما/

تداولت حسابات إسرائيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لعدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يعلنون تفجير 21 منزلاً في قطاع غزة.

وبحسب ما تم تداوله، فقد تم التفجير في منطقة بني سهيلا، تخليداً لذكرى الجنود الـ21 الذين قتلوا، الاثنين، في انفجار مبنيين خلال عملهم على تفخيخهما بالمتفجرات.

ويظهر مقطع الفيديو المصور جنديا إسرائيليا وهو يقول: "نحن محاربو سلاح الهندسة الكتيبة 271 نحني رؤوسنا لذكرى الجنود الـ21 (...) سنقوم بتفجير منازل 21 (مخرباً) تخليداً لذكراهم".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مقتل 21 ضابطاً وجندياً خلال المعارك المتواصلة في وسط قطاع غزة، ليصل بذلك عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 556، منهم 221 منذ بداية الاجتياح البري.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنّ صاروخاً مضاداً للدروع أطلقته المقاومة الفلسطينية استهدف دبابة إسرائيلية ومبنيين كانت قوات الاحتلال تقوم بتفخيخهما، ما سبّب انفجاراً هائلاً. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد كان جيش الاحتلال يعتزم تدمير 10 مبانٍ، يتكون كل واحد منها من طابقين، مقابل مستوطنة "كيسوفيم" على بعد نحو 600 متر من السياج الحدودي.

وبدأت قوات الاحتلال بتفخيخ المباني، فيما خرج أحد المقاومين، على ما يبدو، من فتحة نفق وأطلق صاروخاً مضاداً للدروع باتجاه الدبابة التي كانت تعمل على تأمين عملية الجيش، ما أدى الى مقتل جنديين. في الوقت ذاته، أطلقت مجموعة من المقاومة صاروخاً آخر باتجاه مبنيين متلاصقين كان فيهما عشرات الجنود.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

بعد مقتل 21 جنديا إسرائيليا.. ضاحي خلفان يتحدث عن أصول المقاتلين الإسرائيليين في غزة

هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة تطغى على خطاب بايدن في تجمع حاشد بولاية فيرجينيا (شاهد)

مصدر قيادي في المقاومة: تقدم مباحثات وقف إطلاق النار في غزة

"عن أي قهوة تتحدث وغزة تحترق؟".. زاخاروفا تعلق على حديث خبير سويسري ..

رويترز: جهود مكثفة للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في غزة

هآرتس تسلط الضوء على الصاروخ الذي قتل 21 جنديا إسرائيليا في غزة

حماس تتحدث عن الشروط و"خلاصة" جهود الوساطة لوقف الحرب

الأخبار الرئيسية

"القسام" تكشف تفاصيل العملية التي قتل فيها أكثر من 20 جنديا إسرائيليا شرق المغازي

قطر تستنكر تصريحات نتنياهو: تعرقل جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة

مستشار بايدن في الدوحة.. قطر أبلغت إسرائيل أن "حماس" علقت اتصالات صفقة تبادل الأسرى

فيديو: أسرة جندي إسرائيلي قتل في غزة تهاجم غانتس خلال جنازته

343984_0

السيسي يرفض تلقي اتصال هاتفي من نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية