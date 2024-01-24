فيديو: أسرة جندي إسرائيلي قتل في غزة تهاجم غانتس خلال جنازته

القدس المحتلة/سما/

هاجمت أسرة جندي إسرائيلي قتيل، اليوم الأربعاء، بنيي غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة (كابينيت الحرب) أثناء جنازة الجندي.



ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، لقطات فيديو لغانتس، خلال مشاركته إحدى الجنازات، وقد تهجم عليه ذوو جندي إسرائيلي قُتل خلال الحرب على غزة.

"אח שלי לא מת לחינם" - אחיו של רס"מ אדם ביסמוט התפרץ בכאב לעבר השר בני גנץ בהלוויתו בקרני שומרון pic.twitter.com/TwDG8S15p9 — הוד בראל Hod Barel (@hod_barel) January 24, 2024

وأوضحت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، أن شقيق الرقيب المجند آدم بيسموت، والذي قتل خلال الحرب على غزة، قد هاجم غانتس خلال مشاركته للجنازة، وقال له: "أخي لم يمت مجانا أو هباء"، وجرت الجنازة في مستوطنة كارني شمرون في الضفة الغربية.



وكان الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن حكومة الطوارئ في بلاده ستتخذ "قرارات صعبة" لإعادة المحتجزين لدى حركة حماس بقطاع غزة، إن كانت هناك صفقة حقيقية.



وفي كلمة متلفزة نشرتها هيئة البث الرسمية "كان"، قال غانتس: "شهدنا، في الأيام الأخيرة، تسريبات مغرضة حول الخطوط العريضة لصفقة المختطفين، تمزق الأهالي والشعب، وتضر بالجهود الجبارة المبذولة في هذه القضية".



وتابع: "الرغبة في إعادة المختطفين أحياء هي مصدر قوة، إنها جزء مما يجعلنا مجتمعًا نابضًا بالحياة ومزدهرًا لديه ما يناضل من أجله".

وألمح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة إلى إمكانية اتخاذ "قرارات صعبة" لإعادة المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، بقوله: "أعدُ أهالي المختطفين والجمهور بأكمله، بأننا كما عرفنا كيفية اتخاذ قرارات صعبة في الماضي، سنعرف كيفية اتخاذ هذه القرارات في المستقبل أيضًا إذا كانت هناك صفقة حقيقية على الطاولة".



وخلال الساعات الأخيرة، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أخبارا عن قرب التوصل إلى صفقة لإعادة 136 محتجزا في قطاع غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.