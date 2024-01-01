  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"القسام" تعلن مقتل وإصابة أكثر من 25 جنديا إسرائيليا في خانيونس

الأربعاء 24 يناير 2024 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعلن مقتل وإصابة أكثر من 25 جنديا إسرائيليا في خانيونس



خانيونس/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ عمليتين غربي مدينة خان يونس ضد قوتين من جيش الاحتلال أسفرتا عن مقتل وإصابة 25 جندياً إسرائيليا.

وقالت "القسام" في بيان نشرته على قناتها عبر "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تزيد عن 15 جندياً تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح".

وبعد عدة دقائق قالت "القسام" في بيان منفصل: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعد أن تحصنت فيه قوة صهيونية بالعبوات الناسفة وإيقاعها بين قتيل وجريح ومن ثم الاشتباك مع قوة إسناد حضرت للمكان والإجهاز على ما يزيد عن 10 جنود صهاينة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

كما أعلنت كتائب القسام استهداف4 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

و وفي بيان آخر أكدت القسام استهدافها ناقلة جند وجرافة صهيونية بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة خانيونس، واستهداف دبابة و جرافتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" غرب المحافظة.

وبينت أنها دكت تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة الفخاري في مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.


 

الأكثر قراءة اليوم

بعد مقتل 21 جنديا إسرائيليا.. ضاحي خلفان يتحدث عن أصول المقاتلين الإسرائيليين في غزة

"هآرتس": نتنياهو مستعد لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة مع حماس

هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة تطغى على خطاب بايدن في تجمع حاشد بولاية فيرجينيا (شاهد)

رويترز: جهود مكثفة للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في غزة

"عن أي قهوة تتحدث وغزة تحترق؟".. زاخاروفا تعلق على حديث خبير سويسري ..

حماس تتحدث عن الشروط و"خلاصة" جهود الوساطة لوقف الحرب

هآرتس تسلط الضوء على الصاروخ الذي قتل 21 جنديا إسرائيليا في غزة

الأخبار الرئيسية

343984_0

السيسي يرفض تلقي اتصال هاتفي من نتنياهو

"العدل الدولية" تعلن الجمعة قرارها بشأن الدعوى المرفوعة على إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

manar-03939330016973024709

هآرتس تسلط الضوء على الصاروخ الذي قتل 21 جنديا إسرائيليا في غزة

مصدر قيادي في المقاومة: تقدم مباحثات وقف إطلاق النار في غزة

افتتاحية هآرتس: "على إسرائيل دفع ثمن إطلاق سراح المحتجزين بغزة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية