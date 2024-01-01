"القسام" تعلن مقتل وإصابة أكثر من 25 جنديا إسرائيليا في خانيونس

خانيونس/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ عمليتين غربي مدينة خان يونس ضد قوتين من جيش الاحتلال أسفرتا عن مقتل وإصابة 25 جندياً إسرائيليا.

وقالت "القسام" في بيان نشرته على قناتها عبر "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تزيد عن 15 جندياً تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح".

وبعد عدة دقائق قالت "القسام" في بيان منفصل: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعد أن تحصنت فيه قوة صهيونية بالعبوات الناسفة وإيقاعها بين قتيل وجريح ومن ثم الاشتباك مع قوة إسناد حضرت للمكان والإجهاز على ما يزيد عن 10 جنود صهاينة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

كما أعلنت كتائب القسام استهداف4 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

و وفي بيان آخر أكدت القسام استهدافها ناقلة جند وجرافة صهيونية بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة خانيونس، واستهداف دبابة و جرافتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" غرب المحافظة.

وبينت أنها دكت تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة الفخاري في مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.



