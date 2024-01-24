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لازاريني: القصف الإسرائيلي لملجأ تابع للأونروا "انتهاك صارخ لقواعد الحرب"

الأربعاء 24 يناير 2024 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني: القصف الإسرائيلي لملجأ تابع للأونروا "انتهاك صارخ لقواعد الحرب"



جنيف/سما/

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف ملجأ تابعا للوكالة في خان يونس بجنوب قطاع غزة الأربعاء يشكل "انتهاكا صارخا" لقواعد الحرب.

وكتب لازاريني في منشور على منصة إكس "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب".

واستُشهد عشرات المواطنين النازحين غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مبنى تعليميا يتبع لوكالة "الأونروا" في خان يونس.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مبنى مدرسة الصناعة التابع للأونروا، والذي يؤوي داخله أكثر من 10 آلاف نازح، وأدى القصف إلى اندلاع حريق ضخم في خيامهم، واستشهاد وإصابة العشرات، علما أن دبابات الاحتلال تحاصر المبنى منذ عدة أيام.

وخلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدارس ومراكز إيواء تابعة للأونروا، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والمراكز الصحية ومركبات الإسعاف والمساجد والكنائس، كما دمرت البنية التحتية في القطاع.

وفي حصيلة غير رسمية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان إلى 25700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

#لازاريني الاونروا

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