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مستوطنون إسرائيليون يعتدون على الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات

الأربعاء 24 يناير 2024 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون إسرائيليون يعتدون على الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات



غزة/سما/

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الأربعاء، على الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك خلال وجودها للتفتيش في معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.

وقال أحد السائقين الذين كانوا في معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ المستوطنين الرافضين لدخول شاحنات المساعدات حاولوا فتح أبواب الشاحنات على السائقين وشتموهم بالألفاظ النابية، قبل أن تتدخل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتمنعهم من الاقتراب أكثر من السائقين المصريين.

وأفاد السائق أيضاً بأنه تم إبلاغ الأمن المصري بالحادثة التي وقعت معهم، وطالبوا بوجود حماية لهم خلال وصولهم إلى معبر كرم أبو سالم، خوفاً على حياتهم، موضحاً أن الشاحنات كانت ترفع أعلام مصر وكذلك شعارات للأمم المتحدة.


وأشار السائق إلى أن هناك مطالبات دولية بضرورة فتح معبر رفح بشكل كامل ومباشر لإدخال كافة المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل الحاجة الإنسانية الملحة مع نزوح أكثر من مليون ونصف مليون مواطن من سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح، المجاورة للحدود المصرية الفلسطينية.


يُذكر أن شاحنات المساعدات الإنسانية تمر من معبر رفح المصري إلى الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم، قبل دخولها إلى قطاع غزة.

ويمر بشكل يومي أكثر من 100 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات التي وصلت إلى مطار العريش، وكذلك من المساعدات المصرية التي تبرعت بها الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني.

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