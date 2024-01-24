الكنيست الإسرائيلي يصادق على تصويت الجنود بالانتخابات البلدية من غزة

القدس المحتلة/سما/

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي "مبدئيا" بالقراءة الأولى، الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للجنود بالمشاركة في الانتخابات البلدية المقررة في فبراير/ شباط المقبل، حتى أثناء وجودهم داخل قطاع غزة.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري: "تم تمرير مشروع قانون يسمح لجنود الجيش الإسرائيلي بالتصويت في الانتخابات البلدية من الميدان، بما في ذلك المناطق خارج أراضي دولة إسرائيل، مثل قطاع غزة، بأول قراءاته الثلاث في الكنيست".

وما زال يتعين التصديق على مشروع القانون بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح نافذا، ولم يُحدد بعد موعد التصويت.

وأضاف الموقع الإخباري: "التشريع، الذي اقترحه عضوا الكنيست مايكل بيتون وزئيف إلكين، من حزب الوحدة الوطنية، سيسمح أيضًا للجنود بالإدلاء بأصواتهم في مراكز اقتراع خاصة قبل أسبوع من الانتخابات، من أجل ضمان قدرة كل جندي في الخدمة النظامية أو في الاحتياط على التصويت".

يذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي صوّت بالإجماع على تأجيل الانتخابات البلدية من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 27 فبراير/ شباط المقبل.

ولا يحدد الجيش الإسرائيلي عدد جنوده المتواجدين داخل قطاع غزة.

ولم يشر الموقع الإسرائيلي إلى الترتيبات التي ستسمح للجنود بالتصويت داخل غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء، "25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.