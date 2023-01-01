الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في خانيونس: قصف مركز تابع للأونروا يؤوي 10 آلاف نازح

غزة/سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الاسرائيلي يعزل مستشفيات خان يونس ويرتكب جرائم ابادة جماعية غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرون في صناعة الوكالة غربي خانيونس بعد قصف الاحتلال للنازحين فيها.

وقال مدير الأونروا بغزة أن القتال يتصاعد في خان يونس ومركز تدريب تابع لنا يؤوي 10 آلاف نازح تعرض للقصف، مشيرا إلى أن النيران اندلعت في المباني والإصابات عديدة والناس محاصرون كما منع الوصول الآمن إلى المركز.

وأكد مدير الأونروا بغزة وقوع أعداد كبيرة من الخسائر البشرية جراء قصف الاحتلال للمركز التابع للوكالة في خانيونس.

وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات وقصف مدفعي عنيف في منطقة الحي النمساوي ومنطقة بطن السمين جنوب مجمع ناصر غربي خان يونس .

كما أفادت بوقوع اشتباكات وقصف مدفعي عنيف قرب أبراج طيبة وموقع القادسية غربي مخيم خان يونس، مشيرة إلى قصف مدفعي وإطلاق نار صوب حي الأمل والحي الياباني ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غربي خان يونس .

كما أكدت نزوح الآلاف من سكان غربي خان يونس بفعل القصف العنيف على المخيم ومحيط وداخل مراكز الإيواء.

ولفتت إلى أن القوات الإسرائيلية تغلق الطريق المؤدي من مخيم خان يونس إلى الطريق الساحلي بالسواتر ومحاصرة جامعة الأقصى ومستشفى الخير .

وأعلن الهلال الأحمر في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال تواصل قصف محيط مستشفيي الأمل وناصر الطبي في خان يونس، أن نحو 7 آلاف نازح متواجدين في مستشفى الأمل ومقر الهلال الأحمر في خان يونس.

وحذر الهلال الأحمر من خطورة الوضع الصحي داخل مستشفى ناصر، نتيجة تكدس المرضى والنازحين.

وفي السياق، استشهد ستة مواطنين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما انتشلت فرق الإنقاذ جثامين 4 شهداء ارتقوا في قصف استهدف مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطنين الستة جراء القصف المتواصل على خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أنه في اليوم الـ110 للحرب “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضافت الوزارة أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.