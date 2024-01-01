هآرتس: المنطقة العازلة في غزة ستخلق مشاكل تفوق الفائدة من انشائها

القدس المحتلة / سما/

رأت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان اقامة منطقة عازلة في قطاع غزة ستخلق مشاكل تفوق الفائدة من انشائها وستضطر إلى مواجهة ضغوط دولية لإخلائها.

وقالت ان الحادث الذي قتل فيه 21 جنديا احتياطيا أمس (الاثنين) في مخيم مرازي للاجئين خلال عملية هدم مباني، سلط الضوء على عملية إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة، على طول الحدود مع إسرائيل. وتهدف عملية هدم المباني القريبة من الحدود مع إسرائيل، إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح تسمح لمستوطني غلاف غزة بالعودة إلى منازلهم.

وقال ضابط في أحد ألوية الاحتياط العاملة في شمال قطاع غزة، أمس، إن "هذا كان جزءاً من مهامنا تقريباً منذ بداية الحرب، عندما كنا نتعامل مع المباني والأنفاق ، للتأكد أيضاً من أن المناطق تظل مكشوفة".