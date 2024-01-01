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"هروح من ربنا فين" .. السيسي يرد على اتهامات إسرائيل لمصر حول غزة

الأربعاء 24 يناير 2024 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هروح من ربنا فين" .. السيسي يرد على اتهامات إسرائيل لمصر حول غزة



غزة/سما/

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتهامات التي تم توجيهها لمصر، في تسببها في عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال الرئيس المصري خلال الاحتفال الـ72 بذكرى عيد الشرطة، إن غزة كانت تستقبل قبل الحرب 600 شاحنة يوميا يتم دخولها عبر مصر، ولكن الآن أعلى تقدير تم الوصول إليه 200 أو 220 شاحنة.

وتابع السيسي: "بقول الكلام دة علشان بيتقال إن مصر هي السبب، لا لا، أنا هقولكم صعبة أوي، أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب في أنا مادخلش لقمة عيش أقدر أدخلها لغزة هروح من ربنا فين، معبر رفح مفتوح 7 أيام 24 ساعة في 30 يوم".

وأوضح السيسي أن الإجراءات التي يتبعها الجانب الآخر إسرائيل، هي التي تعطل دخول المساعدات وتؤدي إلى ذلك، وهذا شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه بسبب موضوع الرهائن، فهم "إسرائيل" يستخدمون هذا الأمر للضغط على السكان.

وكان الفريق القانوني الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية قد حمل مصر المسؤولية الكاملة عن معبر رفح، زاعما أن الجانب الإسرائيلي لم يمنع دخول المساعدات.

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