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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة الى 25700

الأربعاء 24 يناير 2024 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة الى 25700



غزة / سما/

اعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 25700 شهيد و63740 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واشارت الصحة الى ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهيد و386 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الى "انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لليوم الـ 110 من الحرب في مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

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