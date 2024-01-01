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السفير الفلسطيني لدى بودابست يعلن موعد صدور حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

الأربعاء 24 يناير 2024 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الفلسطيني لدى بودابست يعلن موعد صدور حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل



وكالات/ سما/

أعلن السفير الفلسطيني لدى بودابست فادي الحسيني أن حكم محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، سيصدر في غضون أسبوع ويرفع إلى مجلس الأمن.

وقال الحسيني ردا على سؤال حول موعد صدور الحكم: "ستعقد المحاكمة قريبا في غضون أسبوع"، وتأمل فلسطين أن يكون حكمها في صالحنا.

وأضاف: "سيتم إرسال الحكم إلى مجلس الأمن الدولي"، مضيفا أنه من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد تنفيذ قرار المحكمة.

وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي، يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى جنوب إفريقيا الشهر الماضي ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وتسعى جنوب إفريقيا إلى أن تفرض محكمة العدل "إجراءات موقتة"، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

وتملك جنوب إفريقيا حق ملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حيث أن البلدين وقعا اتفاقية منع الإبادة.

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