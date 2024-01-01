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رئيس وزراء بلجيكا: عدد الضحايا بغزة وصل لمستوى يتطلب وقف الحرب

الأربعاء 24 يناير 2024 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء بلجيكا: عدد الضحايا بغزة وصل لمستوى يتطلب وقف الحرب



غزة / سما/

صرح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن عدد الضحايا في غزة وصل إلى مستوى، يتطلب وقف إطلاق النار.

 

وأضاف: "في السنوات العشرين الماضية، الآن هو أفضل وقت للعمل من أجل حل الدولتين، الآن دعونا نستخدم هذا الحل، من فضلكم دعونا نوقف العنف".

 

وأردف: "في مثل هذه الصراعات، يتم جركم إلى جانب أو آخر، أنا لا أؤيد طرفا واحدا، الجانب الذي أدعمه هو حياة الإنسان".

 

وتابع: "في غزة إذا مات هذا العدد من الناس، وإذا مات 10 آلاف طفل، أي ما يعادل مئات الأطفال يوميا، خلال 100 يوم، فإن هذا الوضع يتطلب وقف إطلاق النار، وهذا هو موقف بلجيكا".

 

وذكر دي كرو أنه بفضل الهدنة الإنسانية للصراع في نوفمبر الماضي، تم إطلاق سراح العديد من الأسرى، ودخلت المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

وقال: "يجب أن يتوقف العنف، ويجب أن تدخل المساعدات الإنسانية، ويجب إطلاق سراح الأسرى".

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