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بعد مقتل 21 جنديا إسرائيليا.. ضاحي خلفان يتحدث عن أصول المقاتلين الإسرائيليين في غزة

الأربعاء 24 يناير 2024 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد مقتل 21 جنديا إسرائيليا.. ضاحي خلفان يتحدث عن أصول المقاتلين الإسرائيليين في غزة



القدس المحتلة / سما/

تحدث نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان عن أصول الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في غزة، والفروق الطبقية في إسرائيل بعد مقتل 21 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنى في القطاع.

وقال خلفان في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أبناء الطبقة الأولى في إسرائيل (متواجدون) في أوروبا وأمريكا. والذي يقاتل درزي وفلسطيني وإثيوبي ويمني وإيراني وعراقي ولبناني وسوري ومغربي وتونسي من اليهود الشرقيين".

كما أكد خلفان في منشور آخر أنه "كلما حاولت إسرائيل أضعاف المقاومة الفلسطينية، ستعمل المقاومة على تقوية نفسها".

وأضاف: "المقاتل الفلسطيني اليوم كيميائي وفيزيائي واستاذ أحياء ومهندس إلكترونيات...الخ".

وأشار إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين أكثر مما ذكر إعلام الجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل 21 جنديا احتياطيا بانفجار صاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب القطاع، وقد سمح بنشر أسماء 17 منهم.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إن عملية قتل الجنود والضباط الإسرائيليين تؤكد سيطرة المقاومة على الأرض في غزة.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب مع "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، معلنا أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في المأساة التي يجب التعلم منها لحماية أرواح جنودنا".

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