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استطلاع: أغلبية اليهود في إسرائيل تعارض صفقة تبادل أسرى تشمل وقف الحرب

الأربعاء 24 يناير 2024 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: أغلبية اليهود في إسرائيل تعارض صفقة تبادل أسرى تشمل وقف الحرب



القدس المحتلة / سما/
عارضت أغلبية اليهود في إسرائيل (60%) صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس إذا كانت تشمل وقف الحرب على غزة، حسبما أظهر استطلاع نُشر اليوم، الأربعاء.

وحسب الاستطلاع، الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، فإن 78.5% من المجتمع العربي أيد صفقة كهذه، يتم خلالها الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف الحرب على غزة.

وأظهر الاستطلاع وجود فجوة كبيرة بين تقدير الجمهور عامة للجيش الإسرائيلي وكابينيت الحرب.

ويعتقد 88% من الجمهور في إسرائيل أن أداء الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة "جيد"، بينما قال 46% إن أداء كابينيت الحرب "جيد".

ومنح 53% من ناخبي أحزاب اليمين علامة "جيد" لكابينيت الحرب، بينما تراجعت النسبة بين ناخبي أحزاب "الوسط" إلى 42%، وإلى 19% بين ناخبي أحزاب "اليسار".

وقال 61% من الجمهور اليهودي إن على كتلة "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، أن تبقى في الحكومة، بينما قال 63% من المستطلعين العرب أن على هذه الكتلة الانسحاب من الحكومة.

وعارض 52% من المستطلعين اليهود و41% من المستطلعين العرب تشجيع سكان جنوب إسرائيل على العودة إلى بيوتهم، بينما أيد ذلك 37.5% من اليهود و39% من العرب.

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