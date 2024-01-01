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"عن أي قهوة تتحدث وغزة تحترق؟".. زاخاروفا تعلق على حديث خبير سويسري ..

الأربعاء 24 يناير 2024 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"عن أي قهوة تتحدث وغزة تحترق؟".. زاخاروفا تعلق على حديث خبير سويسري ..



القدس المحتلة / سما/

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تأكيد الخبير السويسري هيوبرت كيلر أن القهوة تسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وذكّرته بأن "غزة تحترق" .

وكتبت زاخاروفا على تليغرام: "لم أر أبدا نفاقا أكبر من النفاق السياسي البيئي، حتى حقوق الإنسان أقل نفاقا"، في إشارة ضمنية لتوظيف الغرب ومسؤوليه قضايا حقوق الإنسان والبيئة لخدمة مصالحهم المالية والضيقة.

وأضافت: "عن أي قهوة تتحدث في الوقت الذي تحترق فيه غزة التي أصبحت غير صالحة للعيش؟"، في إشارة إلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية والبيئية لحرب غزة.

وفي وقت سابق، قال كيلر في منتدى دافوس الاقتصادي: "استهلاك القهوة يسبب زيادة كبيرة في انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مما يشكل خطرا على المناخ ويتسبب في النهاية بالتغير المناخي".

وأضاف: "القهوة التي نشربها جميعا تنبعث منها 15 إلى 20 طنا من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من القهوة".

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