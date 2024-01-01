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الأمم المتحدة: الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في خان يونس

الأربعاء 24 يناير 2024 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في خان يونس



غزة/سما/

ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر الليلة الماضية أوامر إخلاء جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين في مناطق مختلفة بخان يونس.

وقال تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية إن مساحة المنطقة المتضررة تبلغ حوالي أربع كيلومترات مربعة، ويبلغ عدد سكان المنطقة حوالي 88 ألف نسمة، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 425 ألف نازح، يبحثون عن مأوى في 24 مدرسة، ومؤسسة أخرى.

وتشمل المنطقة المتضررة مستشفى ناصر (سعة 475 سريرا)، ومستشفى الأمل (100 سرير)، والمستشفى الأردني (50 سريرا)، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة من المستشفيات المتبقية التي تعمل جزئياً في جميع أنحاء قطاع غزة، حسب التقرير الذي أشار إلى وجود ثلاث عيادات صحية في المنطقة المتضررة.

وتفيد التقارير بوجود حوالي 18 ألف نازح في مستشفى ناصر، مع وجود عدد غير معروف من النازحين الذين يبحثون عن مأوى في المرافق الصحية الأخرى.

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