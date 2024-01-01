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الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف المكثف في اليوم 110 لعدوانه على قطاع غزة

الأربعاء 24 يناير 2024 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف المكثف في اليوم 110 لعدوانه على قطاع غزة



غزة/سما/

 واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها في اليوم 110 من الحرب مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيد و 354 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 25490 شهيد و 63354 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ودخلت مياه الأمطار إلى خيام النازحين غرب خان يونس ورفح ما ادى لتضرر الخيام بشكل كبير.

جنوب قطاع غزة

وواصلت قوات الاحتلال قصف مراكز النزوح المحيطة بمشفى ناصر ما ادى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى

واصيب ثمانية فلسطينيين جرّاء قصف مدفعي وإطلاق نار تجاه مدرسة مصطفى حافظ الواقعة في الحي الغربي لمجمع ناصر بخانيونس

كما نقل 15 شهيدا من خان يونس إلى رفح بعد عجز سيارات الاسعاف من الوصول إلى مشفى ناصر خلال اربع وعشرين ساعة.

رفح

 
واصيب عدد من المواطنين في قصف طال منزلا لعائلة ابو عاذرة شرق رفح

وسط القطاع

وواصلت قوات الاحتلال تدمير المنازل في قرية المصدر إلى الجنوب من مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

وارتقى سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة زامل في جباليا شمالي قطاع غزة .

كما وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 12 شهيدا جراء القصف المتواصل على مخيم الشاطيء وحي تل الهوا وحي الزيتون بمدينة غزة.

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