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"حماس" : إسرائيل تقترح هدنة مؤقتة ونحن قدمنا تصورا لوقف العدوان

الأربعاء 24 يناير 2024 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" : إسرائيل تقترح هدنة مؤقتة ونحن قدمنا تصورا لوقف العدوان



غزة/سما/

أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن إسرائيل تقترح هدنة مؤقتة، وأن الحركة تقدم تصورا يتضمن انتهاء العدوان على قطاع غزة.

وأشار حمدان في حديث لقناة "الميادين" إلى أن "عددا من المقترحات قدم من أجل الهدنة"، موضحا أن "ملخص المقترحات الإسرائيلية هو الهدنة المؤقتة، ثم العودة إلى القتال".

وأضاف: "قدمنا تصورا يتضمن انتهاء العدوان على القطاع، ووجود ضمانات بعدم تكرار العدوان، ثم عملية التبادل"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تخرج المقاومة من وطنها".

ودعا حمدان "العالم إلى التفكير في مرحلة ما بعد إسرائيل كنتيجة لعملية طوفان الأقصى"، مشيرا إلى أن "الأمريكي يريد تنظيم المنطقة وفق مصالحه، وهو يدرك أن استمرار المعركة سيفكك أي جبهة في المنطقة تضم إسرائيل".

وأكد مسؤول مصري لوكالة "أسوشيتد برس" أن "حماس" رفضت مقترح إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، مقابل إطلاق الحركة سراح جميع الرهائن، كما رفض قادة حماس مغادرة غزة، وطالبوا إسرائيل بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، مقابل إطلاق الرهائن"، مبينا أن "مصر وقطر اللتين توسطتا في اتفاقات سابقة بين إسرائيل وحماس، تعملان على تطوير مقترح متعدد المراحل لمحاولة سد الفجوات".

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