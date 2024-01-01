المقاومة تواصل استنزاف جيش الاحتلال في قطاع غزة (فيديو)

غزة/سما/

تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور في قطاع غزّة، وأسقطت عدداً من الطائرات المسيرة، واستهدفت حشوداً لجنود الاحتلال.

وأعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، أنّ مقاتليها تمكنوا أمس، من تنفيذ عملية مركَّبة شرقي مخيم المغازي.

وأكد البيان أنّ المقاومين قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد، "أدّت إلى انفجار الذخائر والعتاد الهندسي التي كانت في حوزتها، ونسف المنزل بصورة كاملة عليها".

وبالتزامن، دمّر المقاومون دبابة "ميركافا"، كانت تؤمن الحماية للقوّة، بقذيفة "الياسين 105"، كما قاموا بتفجير حقل ألغام في قوة صهيونية أخرى كانت توجد في المكان نفسه، الأمر الذي أدّى إلى إيقاع أفرادها جميعاً بين قتيل وجريح، "بينما انسحب المقاومون إلى قواعدهم بسلام".

وأعلنت كتائب القسّام أنّ مقاتليها "تمكنوا من الاستيلاء على 3 طائرات "درون"، منها طائرتان انتحاريتان من نوع ماعوز"، جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة.

وأكّد مقاتلو القسّام استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في مدينة خان يونس، والاستيلاء على طائرتي "درون" جنوبي شرقي المدينة.

ودكّ مقاتلو القسّام تجمعات لقوات العدو، جنوبي غربي مدينة غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل

وأكّد مقاتلو القسام، بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف حفار عسكري بقذيفة "الياسين 105" شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونشرت القسّام مشاهد عن طائرة "Matrix 600"، تم السيطرة عليها، في أثناء مهمة استخبارية لها شرقي جباليا البلد.

كما عرضت كتائب "القسام" مشاهد من "تنفيذ مجاهديها لعملية مركبة ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والتي أوقعت عددا كبيرا من الجنود بين قتيل وجريح".

ونشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من تنفيذ مجاهدي القسام لعملية مركبة ضد جنود وآليات العدو شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة والتي أوقعت عدداً كبيراً من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح".



من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف آليتين عسكريتين بقذائف "RPG" في محور التصدي للتقدم في المعسكر الغربي في محافظة خان يونس، إضافةً إلى قصف تمركزاً لآليات وجنود العدو الصهيوني في محيط ملعب الاتحاد بالمعسكر الغربي.

وأشارت إلى أنّه بعد عودة مقاتليها من مناطق الاشتباك بالأمس، في مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، أكّدوا إيقاعهم عدداً من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

كذلك، أعلنت سرايا القدس قصف بقذائف الهاون تمركزاً لآليات وجنود العدو في محيط "المقبرة التركية" جنوب أبراج النمساوي غربي مدينة خان يونس، وآخر في محيط المسجد الألباني في المدينة.

وفي عمليةٍ مشتركة، أعلنتها سرايا القدس، تمكّن مقاتلو السرايا ومقاتلون من كتائب الأقصى - لواء العمودي، من قصف موقع "ناحل عوز" العسكري بوابل من قذائف الهاون.

ونشرت سرايا القدس مشاهد عن استهداف تجمع لجنود العدو وآلياته في جبل الريس، شرقي جباليا.





بدورها، أعلنت كتائب المجاهدين استهداف تجمع لجنود العدو وآلياته في منطقة شرقي جباليا، بصاروخ سعير، مؤكّدةً مقتل ما لا يقل عن 4 جنود للاحتلال كانوا خارج آلياتهم.

وعرضت كتائب المجاهدين مشاهد من استهداف كتائب المجاهدين لتجمعات آليات وجنود العدو الصهيوني في شرق جباليا بصاروخ سعير والفتك بعدد من الجنود.



وفي وقتٍ سابق اليوم، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 21 ضابطاً وجندياً إضافياً خلال المعارك البرية مع المقاومة في قطاع غزة، الليلة الماضية، من جراء انهيار مبنيين مفخّخين، في حصيلة هي الأعلى في عملية واحدة منذ بدء الحرب.