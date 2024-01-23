بوريل: إسرائيل لا تملك "الفيتو" ضد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

بروكسل/سما/

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن إسرائيل لا تملك حق النقض "الفيتو" ضد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري والمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، بعد انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل.

ولفت بوريل إلى أن مصر هي إحدى الجهات الفاعلة المهمة في الشرق الأوسط وسيستمر التعاون معها على نحو متزايد.

وأشار بوريل إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وحلفائه في الشرق الأوسط بشأن "حل الدولتين" وهو ما أعلنت إسرائيل أنها تعارضه.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة أقرت مررا بحق الفلسطينيين تقرير مصيرهم، ولا يمكن لأي طرف أن ينكر أو يعارض ذلك.

وشدد على أن إسرائيل لا تملك حق النقض "الفيتو" ضد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، الاثنين، قال جوزيب بوريل، إن المفاوضات من أجل "حل الدولتين" في الشرق الأوسط ستستمر، شاءت إسرائيل أم أبت.

وقال: "إذا كانت إسرائيل لا تريد هذا الحل فسيكون من الصعب عليها أن تجد مكانا في المفاوضات لبناء حل. لكن هذا لا يمنع (الفاعلين) الآخرين من القيام بذلك".

وأردف: "إذا تمكن المجتمع الدولي من إعداد حل معًا واقتراحه والاتفاق عليه، فستكون هناك قوة تفاوضية معينة".