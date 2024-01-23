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هاليفي: سنحقق في واقعة مقتل 21 جنديا ونستفيد من الحادث

الثلاثاء 23 يناير 2024 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاليفي: سنحقق في واقعة مقتل 21 جنديا ونستفيد من الحادث



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش سيحقق في واقعة مقتل 21 جنديا إسرائيليا ويستفيد من الحادث.


ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الجنرال هرتسي هاليفي، خلال تفقده مكان الحادث، أن الجنود الـ 21 سقطوا بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، بدعوى تهيئة الظروف الأمنية لمستوطني غلاف غزة ليعودوا إلى منازلهم بأمان.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي أن الجيش سيحقق في الحادثة بعمق ويتعلم الدروس.

وذكرت صحيفة يديعيوت أحرنوت أن رئيس أركان جيش الحتلال هرتسي هليفي وصل ظهر اليوم (الثلاثاء) إلى مكان انهيار المباني وسط قطاع غزة، حيث قُتل 21 جنديا احتياط، وأجرى تحقيقا أوليا في مكان الحادث. وبحسب النتائج الأولية، فقد وقع الحادث أثناء قيام القوات بزرع ونشر الألغام الأرضية بهدف هدم المنازل الواقعة أمام الحدود مع "إسرائيل".


وتوزع 19 من الجنود الذين قتلوا في المبنيين، بينما كانوا في مرحلة متقدمة من العملية – استعداداً للتفجير. تم تجهيز الألغام في منطقة ريفية بالقرب من المزارع، وعندما استعد الجنود  لمغادرة المباني للتفجير، خرجت خلية تابعة لحماس من المزارع وأطلقت صواريخ آر بي جي على المبنيين اللذين أصيبا على الفور وانهارا نتيجة لذلك. من الألغام - حوالي 10 في كل مبنى - كانت مقيدة بالأسلاك بين المبنيين. واستبعد الجيش وجود آبار أنفاق في منطقة الحادث.


 

#هاليفي

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